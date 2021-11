Arthur Picoli e Viih Tube - Reprodução/Globo

Publicado 26/11/2021 12:01

Rio - Em seu podcast, Gabi Prado confirmou os rumores de affair entre os ex-BBBs Arthur Picoli e Viih Tube. A influenciadora confirmou que viu os dois se beijando durante uma viagem para a Bahia. "Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando, sim", falou ela, sem titubear.

Os rumores começaram depois que foi divulgado um vídeo no qual parece que os ex-BBBs se pegaram durante estadia em um resort baiano. Nas redes, Arthur chegou a relembrar a fama de Viih Tube não gostar de banho. “Fui tomar café e topei com a Viih Tube. Aí, ela pegou e falou ‘nossa, gente, não deu pra tomar banho que não tem água no resort. Estourou um cano. Cheguei no quarto, liguei o chuveiro, escovei os dentes e tinha água pra quebrar com pau e ela falou que não tomou banho. Algumas coisas nunca mudam”, brincou na ocasião.

Viih Tube, que terminou o relacionamento com o influenciador Bruno Magri em outubro, revelou recentemente que já ficou com mais de uma pessoa em uma mesma noite. "Vejo nada demais nisso", disse. Já Arthur se relacionou com Carla Diaz dentro do "BBB 21". Desde que saiu da casa, não assumiu uma relação publicamente.