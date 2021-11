David Brazil - Reprodução

David BrazilReprodução

Publicado 26/11/2021 13:36 | Atualizado 26/11/2021 16:17

Rio - David Brazil, 52, decidiu abrir o jogo sobre boatos que cercam sua relação com a globo há anos. Através de uma série de stories, o influenciador negou que tenha tido qualquer envolvimento com algum diretor do alto escalão da Vênus Platinada.

fotogaleria

"Menina, maluquice da internet. Saiu na imprensa que eu era uma pessoa que não passava mais na Globo e que eu não pisava mais na Globo e que no passado eu tive um caso com um diretor do alto escalão da emissora. Meu sonho! Na Globo eu não peguei nem o caboman, quanto mais um diretor", explicou David, de forma descontraída.