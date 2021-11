Em participação no ’Podcats’, funkeira revelou que está apagando as tatuagens feitas para o ex - Reprodução/Youtube

Em participação no ’Podcats’, funkeira revelou que está apagando as tatuagens feitas para o exReprodução/Youtube

Publicado 26/11/2021 16:09

Rio - MC Mirella contou que está removendo três tatuagens que fez em homenagem ao agora ex-marido Dynho Alves. A cantora pediu o divórcio após as trocas de carícias e declarações entre o cantor e Sthefane Matos no confinamento de 'A Fazenda'.



"Tenho três tatuagens dele. Uma na virilha, essa na mão que são as iniciais dele ‘Dy’ e eu tenho o rosto dele aqui no braço. Eu estou removendo e já fiz a primeira sessão já, mas dói demais”, contou para Virgínia Fonseca e Camila Loures durante o 'PodCats'.

Ao falar do divórcio com o dançarino e a mudança de casa, Mirella disse que precisa esperar Dynho sair do reality para ter ciência do que está acontecendo entre os dois. “Ainda estou assimilando. Tenho que esperar ele sair para ele estar ciente, né?”, disse.

“Nossa, vai ser babado. Eu estou decidida, mas vai caindo a ficha aos poucos. Quando eu estava separando as coisas para a mudança, você vai vendo as coisas saindo do lugar e parece um filme”, disse a cantora.

MC Mirella disse que conhecia Sthe pela internet. "A gente se falava pelo direct, mas não nos conhecíamos pessoalmente. Eu chorei no começo do programa, quando começou a aproximação, as coisas, eu chorei muito. É muito ruim você ver quem você ama, quem você gosta… E eu tinha que chorar quieta, né?”, desabafou.