Publicado 26/11/2021 13:37

Rio - Giovanna Lancelloti usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (25), para interagir com seus seguidores através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. A atriz de 28 anos foi sincera ao comentar assuntos íntimos como sua vida amorosa, tirando dúvidas dos fãs sobre sua sexualidade e sobre o início do romance com Gabriel David, ex-namorado de Anitta.

Um internauta aproveitou o momento para questionar se a artista já teria beijado ou se relacionado com outras mulheres, ao que Giovanna respondeu: “Não e nunca tive curiosidade, mas não teria problema nenhum se eu tivesse”, garantiu sem tabus.

Depois de comentar seus próximos projetos na TV e no cinema, a atriz revelou aos fãs como foi o início do affair com seu atual namorado. “A gente já se conhece há um tempinho, mas a gente foi ficar a primeira vez em [Fernando de] Noronha”, contou. Os rumores de que a bela teria engatado em um affair com o empresário do Carnaval começaram em junho deste ano, e o casal assumiu o romance em agosto, ao compartilharem as fotos de uma viagem romântica ao Egito.