Lary Bottino - Ag. News

Lary BottinoAg. News

Publicado 25/11/2021 11:26 | Atualizado 25/11/2021 14:21

Rio - A influenciadora digital Lary Bottino foi barrada na Record News, na noite desta quarta-feira, onde iria participar do programa "A Fazenda News". De acordo com o colunista Gabriel Perline, do iG, Lary foi impedida de entrar por ter sido diagnosticada com covid-19. Ao ser testada no local, a influenciadora foi informada de seu diagnóstico e foi substituída às pressas.

fotogaleria

Mas, para espanto de todos, em vez de ir para casa e cumprir o isolamento social, Lary Bottino foi para uma balada com as amigas, em São Paulo. Mesmo com o diagnóstico em mãos, com fortes dores no corpo e com a possibilidade de transmitir a doença para terceiros, Lary Bottino foi curtir a noite com suas amigas Maju Mazalli, do De Férias com o Ex, e a youtuber Gabriela Rippi.

Ainda de acordo com o colunista, Lary chegou na Record pouco antes das 22h e foi conduzida ao camarim onde são realizados os testes de covid. "É sério? Não estou acreditando", disse a influenciadora ao ser informada que estava com a doença. "É a quarta vez que eu pego Covid", completou.

Antes disso, um pouco mais cedo, ela havia gravado uma sequência de Stories reclamando de fortes dores no corpo. No entanto, Lary disse se tratar de cólica menstrual.