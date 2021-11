Mileide Mihaile e Yhudy - Reprodução Internet

Mileide Mihaile e YhudyReprodução Internet

Publicado 26/11/2021 17:25

Rio - Confinada em 'A Fazenda', Mileide Mihaile deixou um vídeo surpresa celebrando o aniversário do filho, Yhudy, comemorado na quinta-feira (25). A influenciadora deixou organizada uma festa para o pequeno, fruto do relacionamento com Wesley Safadão.

"Seja sempre assim, esse menino alegre e respeitoso, uma criança que por onde passa arranca elogios de todo mundo. Sou só orgulho, de falar de boca cheia que sou sua mãe, que você é o meu Yhudy, meu presente de Deus, minha maior inspiração, minha fonte de força e energia. Feliz aniversário, sinta o meu amor, meu beijo e meu abraço", disse em vídeo.

Dentro do reality rural a data não passou despercebida, já que Mileide preparou um bolo para o filho e cantou parabéns para Yhudy acompanhada dos colegas de confinamento.