Publicado 28/11/2021 21:39

Rio - Lindsay Lohan, 35 anos, anunciou que está noiva de Bader Shammas, executivo do banco Credit Suisse, através do Instagram, neste domingo. A atriz publicou algumas fotos do momento em que foi pedida em casamento e mostrou o anel de noivado. "Meu amor. Minha vida. Minha família. Meu futuro", escreveu ela na legenda da postagem.

Os dois estão juntos há dois anos e mantém o relacionamento longe da mídia. O namoro deles foi revelado pelo jornal 'The Sun' no início deste ano. "Ele é um cara legítimo. Não é um ator, não está na indústria do entretenimento, ele cuida de um fundo para pessoas ricas no banco Credit Suisse", revelou uma fonte à publicação.