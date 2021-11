Padre Fábio de Melo passa por cirurgia - reprodução do instagram

Publicado 28/11/2021 19:31

Rio - O Padre Fábio de Melo se submeteu a uma cirurgia, neste domingo, após um tendão de seu bíceps se lacerar. O religioso contou sobre o procedimento através de seu Instagram.



fotogaleria

"Eu tenho tendões que se laceram E um deles foi lacerado. O da cabeça curta do bíceps. Com ele, laceram-se outras coisas, ligaduras que não são corpóreas. Para lacerações físicas, médicos. Para lacerações emocionais, amigos. E quando encontramos os 2 no mesmo rosto? Pois comigo foi assim. Convivi com a laceração parcial durante 20 dias, mas não deu mais.", detalhou ele. "Hoje foi o dia. O que estava por um fio voltou a ser inteiro. Estou repleto de gratidão", completou.

Na publicação, o padre agradeceu o time de médicos, enfermeiros e outros profissionais que cuidaram dele. "Enfim, a todos os que ajudaram a remendar o padre", brincou Fábio.

Através dos comentários da postagem, o religioso recebeu uma onda de carinho dos famosos. "Nossa Padre… sua recuperação vão ser rápida e boa com esse time maravilhoso. O que você precisar estou aqui. Te amo, meu amigo", escreveu Sabrina Sato. "Melhoras, amigo! Recuperação rápida e cada vez melhor", desejou Nany People. "Melhoras meu querido!", publicou Erika Januza. "Fica bem, meu irmão querido. O meu rompeu completamente. Te amo", disse Fafá de Belém. "Fica bem, xará", comentou Fábio Jr.

Confira o relato completo do Padre Fábio de Melo: