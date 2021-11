Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato - reprodução do instagram

Duda Nagle, Zoe e Sabrina Satoreprodução do instagram

Publicado 28/11/2021 15:10 | Atualizado 28/11/2021 15:21

Rio - Duda Nagle não mora mais com a noiva Sabrina Sato e a filha, Zoe, de dois anos e onze meses. Calma: o motivo não é separação. É que o ator está no Rio de Janeiro para ficar mais perto do trabalho. Ele integra o elenco da novela, 'Reis', da Record TV. Já a apresentadora e a filha estão em São Paulo.

"A logística, que eu estou aqui morando no Rio de Janeiro e passei a semana inteira morando em um outro hotel para a gente gravar no interior de Itaguaí. Para gravar em uma fazenda que tem os cenários todos da novela e tal. E agora acabei de chegar aqui [em um hotel do Rio de Janeiro], malhei, agora vou na air bike a todo o vapor", explicou ele através do Instagram Stories, neste sábado.

O ator, inclusive, está curtindo o fim de semana em família. Ele foi para São Paulo matar a saudade de Sabrina e Zoe. Através do Instagram Stories, neste domingo, ele publicou vídeos brincando com Zoe, na companhia da mãe, Leda Nagle, e da Japa.