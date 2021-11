Thiago Lopes e Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2021 12:05

Rio - Na madrugada deste domingo, Thiago Lopes compartilhou uma foto da esposa, a ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach, estudando para uma prova da faculdade de Estética e Cosmetologia. Na legenda, ele ainda deixou claro que a carreira artística já não faz mais parte da vida da modelo.

"Orgulho do meu amor, Andressa Urach, estudando para prova da faculdade de Estética e Cosmetologia. Bem disciplinada e dedicada. O ilusório mundo artístico ficou para trás. Formada e patroa. Só vai", escreveu ele na legenda.

Casal, que vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está à espera do primeiro filho, Leon. Urach já é mãe de um jovem de 16 anos.