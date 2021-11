Príncipe Harry e Meghan Markle em entrevista à Oprah Winfrey - Reprodução/CBS

Publicado 28/11/2021 08:53

São Paulo - Um novo livro sobre os bastidores da vida da Família Real aponta que Príncipe Charles é o membro da realeza que questionou a cor da pele dos filhos do Príncipe Harry e de Meghan Markle - revelação feita pela Duquesa há alguns meses em entrevista à Oprah Winfrey.

De acordo com o site Page Six, uma fonte do livro 'Brothers and Wives', escrito por Christopher Andersen, disse que o questionamento foi feito por Charles em conversa com sua esposa Camilla na manhã de 27 de novembro de 2017, dia em que o noivado de Harry e Meghan foi anunciado.

"Eu me pergunto como serão as crianças?", disse Charles, segundo a fonte. "Bem, absolutamente lindas. Tenho certeza", respondeu Camilla, em tom de surpresa. "Quero dizer, o que você acha que pode ser o tom de pele de seus filhos?", perguntou novamente Charles, segundo o site.

Um porta-voz da Família Real negou as acusações. "Isso é ficção e não é digno de nenhum comentário", destacou o representante. Já os porta-vozes de Meghan e Harry se negaram a comentar o livro.