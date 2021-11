Karol G cai de escadaria durante show nos EUA - Reprodução

Publicado 28/11/2021 09:44 | Atualizado 28/11/2021 10:19

Rio - Karol G deu um susto em seus fãs ao cair da escadaria que fazia parte do cenário de seu show em Miami, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. A cantora colombiana, de 30 anos, cantava a canção "Ahora Me Llama", se desequilibrou e rolou pela escadaria. O momento foi gravado pelo público presente e compartilhado no Twitter.

Apesar da queda, o espetáculo não foi comprometido. Pelo contrário, com o auxilio de uma bailarina, a artista se levantou e continuou cantando. Na sequência, sentada em um banquinho, ela comentou o ocorrido e agradeceu o público presente na FTX Arena, espaço que comporta cerca de 20 mil pessoas.

"Acredito que quebrei todas as unhas, machuquei o joelho. Mas nada. Em pensar que lotei essa arena pela primeira vez na minha vida... Queria que esse show fosse perfeito", disse a cantora emocionada, enquanto era aplaudida pelos fãs.

Karol G é um dos principais nomes da música urbana latina. A artista soma mais de 34 milhões de ouvintes no Spotify e hits como "Tusa", com Nicky Minaj, e "Bichota".

Confira: