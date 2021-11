Priscila Fantin - Reprodução/Instagram

Priscila FantinReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2021 14:04 | Atualizado 28/11/2021 14:05

Rio - A atriz Priscila Fantin usou o Instagram, neste sábado, para compartilhar fotos ousadas, tanto dela própria, como do marido, Bruno Lopes. Na primeira foto, ela aprece totalmente nua enquanto olha o horizonte na janela. No segundo clique, ela deixa escapar o bumbum do marido.

"Pelados em Santos. Estamos aqui com a peça "Precisamos Falar de Amor", mas não quis perder esse slogan! Deixe seu amor aqui pra gente", escreveu a atriz, que usou a publicação para divulgar seu atual trabalho. "Deusa! Gostosa, tesuda… Minha", respondeu o marido nos comentários.