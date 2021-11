Malvino Salvador - Fabricio Pioyani/AgNews

Malvino Salvador Fabricio Pioyani/AgNews

Publicado 28/11/2021 13:07

Rio - O ator Malvino Salvador, de 45 anos, aproveitou o domingão de sol para ir à praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com a família. Ele esteve acompanhado da esposa, Kyra Gracie, e dos quatro filhos: Sofia, Kyara, Ayra e Rayan. De sunga preta, o ator caminhou pela praia, brincou com os filhos e mostrou que o físico está em dia.