Malvino Salvador posa com Kyra Gracie em Trancoso, na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2021 18:10

Rio - Malvino Salvador arrancou suspiros dos seguidores, nesta segunda-feira (18), ao publicar fotos de sua viagem à Bahia com sua família. Aos 45 anos, o ator impressionou os fãs com a boa forma nos cliques em que curte as praias de Trancoso com sua esposa, Kyra Gracie, e os quatro filhos, Sofia, Ayra, Kyara e Rayan.

"Obrigado, Trancoso", escreveu o artista na legenda da publicação no Instagram. Malvino compartilhou uma sequência de registros que deixaram os seguidores encantados com a família do ator. "Família linda", elogiou um internauta. "Sofia a cara da Kyra!", mais uma fã. "Que passeio delicioso!", comentou outro admirador.



Confira a publicação: