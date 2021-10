Ivete Sangalo é a apresentadora do The Masked Singer - Globo / Kelly Fuzaro

Ivete Sangalo é a apresentadora do The Masked SingerGlobo / Kelly Fuzaro

Publicado 18/10/2021 17:31

Rio - As investigações do 'The Masked Singer Brasil' estão chegando ao fim! A grande final do reality acontece no dia 19, terça-feira, após a novela 'Império'. No início, eram 12 personagens que encantaram o público com apresentações de tirar o fôlego e fantasias cheias de brasilidade, mas agora restam apenas quatro participantes na disputa: Arara, Unicórnio, Monstro e Gata Espelhada.