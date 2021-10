Duda Reis - Divulgação

Publicado 18/10/2021 17:03

Rio - Duda Reis virou assunto nas redes sociais mais uma vez. Durante a tarde desta segunda-feira, a atriz e influenciadora digital resolveu responder perguntas de seguidores no Instagram. Pelos stories, Duda abriu uma caixinha de perguntas e contou diversas coisas, inclusive, que já achou que pudesse estar grávida.

Sem dizer quando isso aconteceu, a atriz se limitou a dizer que ficou super preocupada. "Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida já passou por uma situação assim. Eu cismei mesmo tomando anticoncepcional e usando preservativo porque tinha tido um sonho que esta grávida", respondeu Duda.

Mas após a repercussão das postagens, o nome da atriz começou a circular nas páginas de fofocas. Os internautas começaram a falar que estavam com preguiça de Duda, usando o emoji de sono, e a acusaram de "forçar textão" para todos os assuntos. Chateada, Duda rebateu os haters. "Gente, vocês estão com sono por qual motivo? Eu nunca fiz NADA pra vocês, vocês resolveram me hatear DO NADA tem 2 semanas sem parar. Na hora de fazer textão genérico pra lacrar, todo mundo fez né… praticar que são outros 500", escreveu.