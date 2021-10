Cantor falou sobre uso de drogas - Reprodução

Cantor falou sobre uso de drogas Reprodução

Publicado 18/10/2021 14:50

Rio - Em entrevista para o podcast 'Podpah', Dinho Ouro Preto relembrou a época que abusou do consumo de drogas e álcool durante a década de 90. O cantor revelou que devido as inseguranças que tinha acabou fazendo uso dessas substâncias.

fotogaleria

"Talvez a frustração de eu saber das minhas próprias limitações, tenha me levado a tentar afogar as minhas mágoas, tentar... Uma anestesia quase", iniciou o relato. "As drogas estavam ligadas à minha percepção de mim mesmo, noção das minhas próprias limitações", completou.