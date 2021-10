Wenny Isa é coroada rainha de bateria - Divulgação

Publicado 18/10/2021 14:14

Rio - Aos 12 anos, Wenny Isa foi coroada rainha de bateria da Unido de Bangu neste domingo (17). O posto já foi ocupado pela cantora Lexa e Darlin Ferrattry, respectivamente irmã e mãe da menina.

De acordo com a equipe da menina, essa é a coroacão da rainha de bateria mais nova do carnaval carioca. O evento foi realizado na quadra da escola de samba e transmitido por live. Lexa que entregou a faixa para a irmã, enquanto a mãe delas coroou a filha. Wenny ainda posou para fotos com o carnavalesco Milton Cunha.