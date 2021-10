Duda Reis está visitando os pais em São Paulo - Reprodução Internet

Publicado 18/10/2021 13:31 | Atualizado 18/10/2021 13:43

Rio - A atriz Duda Reis fez a alegria de seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira, ao compartilhar uma foto em que aparece de biquíni na beira da piscina. A atriz, que vive no Rio, está visitando os pais em São Paulo. "A carinha de alegria quando está em família e na casa dos pais", escreveu na legenda da foto.

Duda, que teve um término de relacionamento conturbado com o ex-namorado, Nego do Borel, chegou a ficar estremecida com os pais enquanto ainda namorava o funkeiro.