Karina, mãe do cantor Lucas LuccoReprodução/Instagram

Publicado 18/10/2021 12:51

Rio - Karina Lucco, mãe do cantor sertanejo Lucas Lucco, usou as redes sociais neste domingo para falar sobre saúde e corpo físico. Usando apenas uma calcinha vermelha, a influenciadora fitness, de 45 anos, mostrou o abdômen sarado após comer uma pizza.

"Pós pizza estamos assim! Desencanei! Não era bem como eu pensava…", começou ela, que prosseguiu ao falar que ficou "ruim da cabeça" após perder os primeiros 10 quilos da dieta: "Não sei se já comentei com vocês que no início quando consegui eliminar 10kg, eu fiquei ruim da cabeça. Sim, eu tinha muito medo de engordar novamente, qualquer coisa que eu comia, eu já achava que ia dar rui, e ia perder tudo que eu tinha feito, 'bitolada' que falam, né?"

Em seguida, contou que recorreu a ajuda de profissionais para cuidar da saúde física. "Na época, procurei ajuda de uma nutricionista, no caso acho que eu precisava mesmo era de uma psicóloga (risos), mas não precisou não, a nutri abriu a minha mente em relação à alimentação, não era bem como eu estava pensando. Mas tem uma coisa… Não acho de tudo errado ser um pouco 'bitolada' não, no meu caso, contribuiu muito pra eu não desistir, sabe? Só que agora é totalmente diferente, cheguei num processo que quero, sim, continuar me cuidando, buscando resultados, mas não quero e não preciso me privar de nada. Hoje não tenho medo e, sim, prazer e alegria pelas minhas escolhas", explicou.

"Ah, e um detalhe importante: se sábado como algo que tenho vontade, no outro dia, volto a rotina normal, não fico sem comer para compensar o dia anterior", finalizou a mãe do cantor sertanejo.