Arthur Aguiar e Mayra Cardi no aniversário da filha, SophiaReprodução/Instagram

Publicado 18/10/2021 12:10 | Atualizado 18/10/2021 12:12

Rio - Mayra Cardi comemorou o terceiro aniversário da filha, Sophia, fruto da relação com o ex-marido Arthur Aguiar, neste domingo. A influenciadora fez questão de fazer uma grande filha para a pequena e mostrar tudo nas redes sociais.

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora no perfil monitorado da filha no Instagram, é possível ver a decoração ao ar livre, com direito a arco-íris e unicórnios. Também foi possível ver o pai Arthur Aguiar acendendo as velas no momento de cantar "Parabéns".

"Hoje é meu aniversário, e minha festa foi linda demais, obrigado a todo mundo que foi, obrigada por tanto amor e energia boa! Foi muito lindo e eu me diverti demais!", escreveu a influenciadora ao compartilhar vídeo no perfil oficial da filha.