Boninho e Ana Furtado são clicados em carrão de luxo no Rio AgNews/Edson Aipim

Publicado 18/10/2021 09:07 | Atualizado 18/10/2021 09:15

Rio - Boninho e Ana Furtado aproveitaram o final de semana para dar um rolê em um carrão de luxo pelo Rio de Janeiro. O casal global foi clicado dentro de um veículo importado, que pode ser avaliado em torno de R$ 400 mil, em um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Não é a primeira vez que o diretor do "Big Brother Brasil" e jurado do Show dos Famosos, competição musical do "Caldeirão com Huck" é visto dentro de um carrão. Em abril deste ano, ele abasteceu sua Ferrari, avaliada em R$ 3,95 milhões, em um posto da Zona Sul do Rio, e roubou toda a atenção.