Boninho chama a atenção em posto de gasolina com sua Ferrari Fabricio Silva/Agnews

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 19:45

Rio - Nem se quisesse Boninho conseguia passar despercebido... É que ele foi abastecer sua Ferrari, avaliada em R$ 3,95 milhões, em um posto da Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira. O carrão chamou a atenção dos frequentadores do local.

fotogaleria

Publicidade

O diretor do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, também esbanjou simpatia. De máscara de proteção facial preta, ele posou com os frentistas e até conversou com a motorista de um outro carro.