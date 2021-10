Ex-participante de 'A Fazenda', Liziane Gutierrez curte balada de barriga de fora

Rio - A ex-participante de "A Fazenda" Liziane Gutierrez curtiu uma balada em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado. Com um top e uma saia longa, a modelo deixou a barriga de fora e exibiu suas curvas no local. Em determinado momento da noite, ela ainda "atacou de DJ" e comandou as picapes da casa de festas.

