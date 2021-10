Pedro Neschling - reprodução do instagram

Publicado 15/10/2021 21:14 | Atualizado 15/10/2021 21:18

Rio - Pedro Neschling usou o Instagram, nesta sexta-feira, para avisar aos fãs que passou por uma cirurgia após romper ligamentos do braço. O ator publicou uma imagem deitado na cama do Hospital Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, com o braço enfaixado.

"Dias de luta, dias de ligamento rompido. A notícia boa é que já está corrigido. Agora, um pouquinho de calma e daqui a pouco vida normal. Obrigado pela preocupação, pessoal! Obrigado Dr. Adalto Lima e equipe da Casa de Saúde São José pelo cuidado. Obrigado Nathalie passos por estar sempre ao meu lado e me dar até comida na boca", escreveu o filho da atriz Lucélia Santos.



O ator e escritor, no entanto, não revelou se vai ter alta nos próximos dias.