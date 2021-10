Paolla Oliveira - reprodução do instagram

Paolla Oliveirareprodução do instagram

Publicado 15/10/2021 19:16

Rio- Paolla Oliveira arrasou no carão ao posar só de toalha para as lentes do fotógrafo Vinicius Mochizuki. A atriz compartilhou os cliques em seu Instagram, nesta sexta-feira, e arrancou suspiros dos internautas.

"Ficando pronta pro fim de semana", escreveu ela.

Ao ver as imagens, o namorado da atriz, Diogo Nogueira, não se conteve. O sambista reagiu à publicação e deixou um coração nos comentários.

Os fãs de Paolla também teceram vários elogios a ela. "Deusa", escreveu um. "Maravilhosa", compartilhou outro. "A sua beleza precisa ser destacada", declarou um terceiro.