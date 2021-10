Mumuzinho e Thainá - Reprodução

Mumuzinho e ThaináReprodução

Publicado 15/10/2021 18:09

Rio - Thainá Fernandes, mulher de Mumuzinho, matou algumas curiosidades dos fãs através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. Ao ser questionada se já olhou os directs e whatsapp do cantor, ela foi sincerona. 'Eu já. Eu sempre (risos). E zero problema com isso', afirmou.

Outro internauta quis saber se ela quis engravidar neste último ano. "Já, mas passou", destacou Thainá. Ela também disse aos fãs que já brigou por ciúmes.

Período separados

Thainá e Mumuzinho terminaram o relacionamento em julho, após dois anos juntos. Dois meses depois, eles reataram o casamento. No Insagram Stories, o pagodeiro disse que a terapia o ajudou a tomar a decisão de voltar para a mulher. 'Tô com um amigo, Cleo (Hollanda), terapeuta, psicólogo, um grande irmão que tem me ajudado muito aqui nas minhas dúvidas de vida, decisões. É um cara que tem me ajudado muito na minha retomada de relacionamento com a patroa, de trabalho', observou em seus Stories do Instagram.