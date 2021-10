Luan Santana - Reprodução/Instagram

Luan Santana

Publicado 15/10/2021 16:47

Rio - Luan Santana se surpreendeu ao encontrar uma cobra na varanda de sua mansão, na última quinta-feira (14), em São Paulo. O cantor de 30 anos precisou acionar a equipe de emergência do condomínio onde mora para resgatar o animal. Em vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, o artista tenta descobrir a espécie do bicho que visitou sua residência.

"Rapaz, eu cheguei perto alí, ó! Ela é grande, cara", afirma Luan, enquanto um homem tenta pegar a cobra com uma pinça. "Que cobra que é essa aí?", questionou, impressionado. O profissional logo responde que se tratava de uma jararaca e acrescenta: "Se fosse cascavel, já tava atacando".

Em seguida, um outro homem que estava no local discorda e diz que seria uma cascavel, mas o primeiro volta a afirmar a espécie do animal e explica: “É filhote. Pelo tamanho, se fosse cascavel, já daria para ouvir certinho o barulho do rabo. Está agitada assim porque estava apertada, né? É Jararaca”, garante. “Que massa, cara. Acho massa demais essas coisas. Olha, cara”, dizia Luan, que assistia a cobra ser colocada em uma gaiola própria para transporte.

De acordo com Leo Dias, o condomínio em que o cantor vive é cercado por uma mata virgem e, portanto, o local já conta com uma equipe responsável pelo resgate de animais selvagens.

