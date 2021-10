Hulck Paraíba e Camila Ângelo revelam sexo do bebê - reprodução de vídeo

Publicado 15/10/2021 15:45 | Atualizado 15/10/2021 15:49

Rio - É menina! Hulk Paraíba e Camila Ângelo anunciaram o sexo do bebê na manhã desta sexta-feira através do Instagram. Ele compartilhou um vídeo do momento da descoberta com os fãs e ainda contou qual vai ser o nome da pequena: Zaya.

"E como tudo que fazemos na nossas vidas, deixamos nos guiar pela vontade soberana de Deus….”Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá.” João 5:14. Seja bem-vinda minha filha, minha pequena Zaya", escreveu ele.

Casados desde fevereiro do ano passado, o casal revelou que estava esperando o primeiro filho juntos mês passado. Vale lembrar que o jogador também é pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de 6. As crianças são frutos do relacionamento dele com Iran Ângelo, de quem se separou em 2019. A curiosidade é que Camila é sobrinha de Iran.

