Thais Fersoza e Michel Teló Reprodução do Instagram

Publicado 15/10/2021 13:09

Rio - Após comemorar sete anos de casamento com Michel Teló, Thais Fersoza revelou que a viagem do casal para a França foi uma forma de cuidar do relacionamento dos dois. Em seu canal no Youtube, a apresentadora falou da importância do momento a sós para criar uma conexão com o marido.

“Desde março do ano passado que não viajávamos só nós dois e não tínhamos um evento só pra gente. Mais conscientes e nos sentindo mais seguros por já estarmos com as duas doses da vacina, a gente achou que este momento do nosso aniversário de casamento seria adequado para tirarmos uns dias só pra gente. A gente sabia que não seria fácil nem pra eles e nem pra nós, mas a gente também sabe o quanto é importante cuidar do relacionamento, da vida a dois, valorizar esses momentos do casal”, disse Thais.