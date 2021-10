Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Juliette Freire

Publicado 15/10/2021 12:53

Rio - Em entrevista ao "Faixa a Faixa", da Deezer, Juliette acabou revelando muitos detalhes sobre a produção de 'Juliette', seu primeiro EP. A campeã do 'BBB' chegou a contar que o projeto foi quase todo feito sem ela, aliás, quando ela ainda estava confinada.

"Lá dentro eu não cantava com a mínima pretensão de ser cantora, tanto que quando eu saí e as pessoas me viam como uma cantora, eu ficava "sério?" e sem graça. Até hoje eu estou nesse processo de me entender como uma cantora. Quando eu saí (do BBB), o meu EP já estava praticamente pronto, os meus amigos já tinham algumas músicas, já existiam algumas músicas que outros artistas tinham mandado e Anitta tinha algumas favoritas", disse a ex-BBB, que falou sobre "Bença", que abre o EP e foi produzida por dois amigos.

"A música foi feita por Zeca, meu produtor, e Daniel, que é irmão da Deborah, minha amiga. São pessoas que conhecem minha história, a forma como eu penso e meu gosto musical. O que eles fizeram foi contar a minha história através daquela música, da minha vida como da época do programa. Ela fala sobre minha mãe, preconceito, sobre benção, coragem e tudo que preguei na minha vida", comenta a artista.