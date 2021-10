Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Cintia DickerReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2021 09:38

Rio - Cintia Dicker, esposa do surfista Pedro Scooby, usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, para publicar uma foto em que aparece deitada à beira mar totalmente nua. No registro, a modelo, de 34 anos de idade, apareceu sem roupa nas areias de uma praia e recebeu elogios dos seguidores.

fotogaleria

"A beleza agrada aos olhos, mas é a doçura das ações que encanta a alma", escreveu a modelo na legenda da foto em que aparece apenas com um chapéu. "Que foto linda", respondeu um seguidor "Que sereia", ponderou outro. "Maravilhosa", elogiou outra seguidora.