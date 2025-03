Ela ficou conhecida em 2012, quando foi vice-campeã do concurso Miss Bumbum - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2025 12:21

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao contar, na última terça-feira (25), sobre a decisão que tomou em relação à produção de seus vídeos. De acordo com a gaúcha, ela está cansada de gravar os vídeos com qualquer homem e, agora, está vivendo uma nova fase de sua carreira, tornando-se mais seletiva.

O assunto entrou em pauta nos stories do Instagram, depois que Andressa Urach abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores. "Mamãe está de férias... Estou só fazendo conteúdo solo e conversando bastante no chat da Privacy. Quando voltar a gravar, vai ser por esporte... Não quero mais gravar com atores, e sim com homens que eu tiver atração", explicou ela.

A ex-Fazenda também garantiu que está cansada de ter que cumprir uma agenda de gravações e explicou como seguirá na profissão. "Enjoei de gravar por trabalho e, como não preciso mais, agora vou gravar por esporte. Com quem tenho atração (homens) e não atores", explicou Urach.

Ao ser perguntada se se envolveria apenas com pessoas famosas, Andressa Urach fez duras críticas às celebridades. "Gosto de anônimos. Famosos se acham... tenho preguiça de homens assim", revelou. "Sou mulher de muitas fases, mudo muito e vivo intensamente cada fase", completou a loira, que respondeu às perguntas durante a visita a um salão de beleza.