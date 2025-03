Elenco se reúne no Copacabana Palace para lançamento de 'Vale Tudo'

Rio - O lançamento de "Vale Tudo", próxima novela das 21h da TV Globo, reuniu o elenco da trama no Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (20). O remake do folhetim, que foi exibido originalmente em 1988, estreia dia 31 de março.

Os atores que marcaram presença no evento foram Débora Bloch, Taís Araujo, Paolla Oliveira, Cauã Reymond, Alice Wegmann, Malu Galli, João Vicente de Castro, Bella Campos, Carolina Dieckmann, Renato Góes, Thaila Ayala, Thiago Martins, Humberto Carrão, Alexandre Nero, Ana Hikari, Edvana Carvalho, Luis Lobianco, Karine Teles, Valentina Bandeira e Ramille.

Relatar erro