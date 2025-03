Edson Celulari e Karin Roepke - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 20:25 | Atualizado 20/03/2025 20:34

Rio - Nesta quinta-feira, 20, Edson Celulari está completando 67 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.



Karin Roepke, mulher do ator, fez questão de compartilhar diversas fotos do amado e se declarar para ele na data especial.

"Hoje é seu dia Edson Celulari, o amor da minha vida, meu companheiro de aventuras e romance. A minha pessoa no mundo. Meu parceiro na arte e na paternidade. A vida com você é um presente e eu desejo que o seu novo ano seja tão brilhante e cheio de vitalidade como você. Nós te amamos. Feliz aniversário. Com todo nosso amor", escreveu ela.



Os atores são pais de Chiara, de três anos. Celulari também é pai de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 22, frutos do seu relacionamento com Claudia Raia.

O último trabalho do veterano na TV foi como o Nero em "Fuzuê", novela exibida em 2023 pela Rede Globo.



