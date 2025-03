Joaquim Lopes com as filhas gêmeas - Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 19:25 | Atualizado 20/03/2025 19:28

Rio - Joaquim Lopes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de suas filhas gêmeas, Sophia e Pietra.



As meninas, fruto de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça, completaram quatro anos de vida nesta quinta-feira, 20, e o papai coruja encantou ao postar duas fotos com as aniversariantes.

No primeiro clique, o ator e apresentador aparece agarradinho com as herdeiras e os três estão usando jaqueta de couro. Já na segunda imagem, Joaquim está deitado em uma cama e Marcela, Sophia e Pietra estão em cima dele.



Ao dividir os cliques encantadores, o papai homenageou as gêmeas. "20.03. O dia que eu comecei..! Feliz aniversário, minhas filhas. O infinito do papai ama o infinito de vocês", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de mensagens fofas. "Para, quanta fofura cabe num post? Lindos, lindas. Parabéns pra essas belezuras", disse uma seguidora. "Parabéns em dose dupla. Que o Papai do céu abençoe hoje e sempre!", falou outra. "Lindas!!! Deus abençoe. Saúde sempre", desejou uma fã. "Minha vida", comentou Marcella Fogaça.

