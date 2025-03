Camila Pitanga - Reprodução/Instagram

Rio - Camila Pitanga sempre manteve discrição sobre sua vida pessoal. Filha do ator e diretor Antonio Pitanga e da ex-atriz e bailarina Vera Manhães, cresceu em um ambiente artístico. Nos anos 70, Vera alcançou sucesso em grandes produções da TV Globo.



Por questões de saúde mental, Vera Manhães precisou se afastar da carreira. Em 1986, divorciou-se de Antonio Pitanga, deixando a guarda dos filhos, Camila e Rocco, com o ex-marido. Anos depois, recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide. O tema sempre foi tratado com discrição pela família



Atualmente, Camila Pitanga é a principal responsável pelos cuidados com a mãe. Em entrevista à Quem, a atriz falou sobre a relação entre as duas. "Minha mãe sempre foi minha filha mais velha. Minha filha pronta", afirmou.



Ela explicou como a convivência entre as três gerações da família se fortaleceu ao longo dos anos. "Minha maturidade e também esse outro estágio de vida que minha mãe está vivendo, aos 73 anos. De tudo que a gente foi caminhando, que vem cerzindo, batalhando, cada uma em uma esfera individual e na esfera desse trio de mulheres".



O fortalecimento dos laços familiares

Camila destacou a importância desse amadurecimento para a troca de afeto com a mãe. "Eu estou vivendo o auge do afeto, da troca e do contato. Não que não tivesse antes, mas minha mãe está se permitindo receber mais, eu também. Os atravessamentos do amor estão mais fluidos, livres, desbloqueados do medo, da desconfiança".



A atriz, que raramente compartilha momentos pessoais nas redes sociais, já publicou registros ao lado da mãe e da filha, Antonia, de 16 anos. "A Antonia, desde que nasceu, sempre foi próxima da avó", contou.



Para Camila, esse processo de amadurecimento consolidou a conexão entre mãe e filha. "Está sendo muito bom ser filha da dona Vera e mãe pronta da dona Vera. Ser filha e ser mãe. É um novo ciclo de nutrição e regozijo".