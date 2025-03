Thiago Nigro falou sobre regime adotado no casamento com Maíra Cardi - Reprodução/Youtube

Publicado 20/03/2025 18:41

Rio - Nesta quinta-feira (20), Thiago Nigro comentou a polêmica em torno do regime escolhido para a união com Maíra Cardi em 2023. O empresário revelou que um amigo tentou fazê-lo desistir do acordo de comunhão total de bens com a coach.

fotogaleria "Quando isso saiu na mídia... Meu, vieram amigos bilionários falando assim: 'Cara, onde você tá? Tô pegando um avião pra ir até você agora! Precisamos conversar. Não assina! Já assinou? Já assinou? Para! Preciso te convencer do contrário!'", contou em entrevista ao "PodDelas".

No bate-papo com Tatá Estaniecki, o empresário falou sobre o motivo para compartilhar o patrimônio com Maíra Cardi, com apenas seis meses de relacionamento. "A gente é sócio em todos os negócios porque tomamos uma decisão até polêmica, né? Nosso patrimônio é um só. Então, não existe isso de 'o que é meu é meu, o que é dela é dela'. Inclusive, essa ideia é ruim, porque, se o meu corpo é dela e o corpo dela é meu, se o meu filho é seu... Então só o dinheiro que não? Eu acho nada a ver isso", disse.