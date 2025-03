Lívian Aragão - reprodução Instagram

Publicado 20/03/2025 15:11 | Atualizado 20/03/2025 20:53

Rio - Mesmo em férias em Fortaleza, Lívian Aragão não abriu mão dos exercícios. Em publicação no Instagram nesta quinta-feira (20), a influenciadora mostrou um momento descontraído em que usou sua mala como peso para o treino. "Animação por aqui está garantida. Já um treino bem feito, aí não sei... o que vale é a intenção (risos)", escreveu a filha de Renato Aragão na legenda do vídeo.



Exercícios criativos no quarto do hotelegistro, Lívian aparece de biquíni enquanto realiza o exercício, utilizando a mala como peso. Além disso, ela também é vista saltando no quarto, mostrando disposição para manter a atividade física mesmo longe da academia.Em outra postagem, a influenciadora entrou na brincadeira e comentou: "Treino com o peso que tem, além do peso da consciência". Lívian viajou para Fortaleza para curtir dias de lazer ao lado de amigos. Um dos pontos visitados foi o Beach Park, conhecido parque aquático da região.