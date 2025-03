Dedé Santana - Rafael Jonp

Publicado 20/03/2025 18:34

Rio - Dedé Santana foi internado para exames de rotina durante sua estadia no Rio de Janeiro. O humorista explicou que realiza esse check-up anualmente e aproveitou a viagem para atualizar sua saúde. Em conversa com a reportagem do O DIA nesta quinta-feira (20), Dedé afirmou que sua internação foi programada. "Fiz os exames. Sempre próximo ao meu aniversário, eu faço exame geralzão, tudo, sabe?", disse.