MC Daniel vai parar no hospital após ter duas costelas quebradas - Reprodução / Instagram

MC Daniel vai parar no hospital após ter duas costelas quebradas Reprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 15:52

Rio - MC Daniel precisou ser levado ao hospital após sofrer um choque durante uma partida de futebol e fraturar duas costelas. O artista contou detalhes do ocorrido e tranquilizou os fãs sobre sua recuperação, nesta quinta-feira (20).



O incidente aconteceu quando um adversário atingiu MC Daniel com uma força “desproporcional”, de acordo com o próprio artista. Através do Instagram, ele compartilhou um vídeo do exato momento do impacto e uma foto deitado na cama de ressonância magnética. Ele fraturou o sétimo arco costal, um dos ossos que compõem a costela.



"Costela quebrada! Duas semanas para recuperar o osso. Vou cumprir com as minhas responsabilidades. Tô acostumado com a dor, não vou reclamar, vou aprender com ela. Não ganhei, eu conquistei, e eu sei a diferença", escreveu o cantor.



Em seu desabafo, MC Daniel criticou a intensidade da jogada e destacou que a lesão foi causada por um golpe brusco do adversário com o cotovelo. "A bola já estava ganha. Se o cotovelo dele quebrou minha costela, é porque a força foi desproporcional. Deu para escutar o estalo do outro lado da quadra. Lendo os comentários, parece até que eu estou errado", lamentou.