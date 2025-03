Roberto Carlos e Carlos Evanney registram encontro em cruzeiro - Reprodução / Facebook

Publicado 20/03/2025 14:50

Em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (19), Evanney comemorou o encontro. “Agradecendo ao rei Roberto Carlos, por me convidar para curtir seu cruzeiro. Foi tudo lindo, um sonho que não quero acordar tão cedo, obrigado rei, por gostar também de mim. Te amo, rei”.Muito querido pelos fãs, Evanney, que mora no Rio, também aproveitou para posar ao lado de Carlos Alberto Braga, irmão do ícone da Jovem Guarda.O tradicional cruzeiro de Roberto Carlos aconteceu entre os dias 12 e 16 de março, saindo do Porto de Santos (SP).