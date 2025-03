Mari Gonzalez e Pipo Marques passam ’perrengue’ com bagagem em viagem à Tailândia - Reprodução / Instagram

Mari Gonzalez e Pipo Marques passam ’perrengue’ com bagagem em viagem à TailândiaReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 10:44

Rio - Mari Gonzalez e Pipo Marques, ambos de 31 anos, mostraram nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), que passaram um 'perrengue' com a bagagem durante a viagem para Bangkok, na Tailândia. Ao chegarem no quarto do hotel, o casal foi surpreendido ao ver que a parte interna da mala do cantor estava coberta por suplemento em pó, na cor marrom, sujando quase todas as roupas.

"Aconteceu um pequeno acidente aqui na mala dele. Não estou conseguindo me controlar e estou rindo da situação", falou Mari, enquanto mostrava o estado da bagagem. No vídeo, Pipo parece surpreso com a cena inesperada.



Na mesma rede social, o cantor detalhou o ocorrido. "É, meus amigos. A chegada aqui foi caótica. Quando abri minha mala, não acreditei. Estava aquilo ali, aquele caos. Não sobrou uma peça de um lado inteiro da mala, sujou tudo. Mas foi culpa minha, na real. Eu peguei um suplemento. Só que peguei no armário lá de casa, os que estão lacrados. Com lacre de metal. Só que esse não estava e eu não conferi. Ele abriu na viagem e melou tudo. Não sabia o que fazer... tirei o outro lado que tinham as peças que salvavam, fechei a mala e botei inteira pra lavar. Sorte que tinham outras roupas aí, vai dar pra salvar enquanto vão chegando outras".



Mari e Pipo tornaram o namoro público em junho do ano passado e desde então já fizeram muitas viagens juntinhos. Alguns dos destinos escolhidos pelo casal incluem Chile, Bolívia, Estados Unidos, Marrocos e mais.