Leticia Spiller e namorado português são vistos aos beijos em shopping do RioThiago Martins/ AgNews

Publicado 20/03/2025 09:57

Rio - O amor está no ar! Leticia Spiller, de 51 anos, foi flagrada em um momento romântico com o novo namorado, o português Franclim Mendes da Silva, na última quarta-feira (19). O casal trocou carícias e um beijão em frente a uma floricultura dentro de um shopping no Leblon, Zona Sul do Rio.



Spiller e Franclim foram vistos juntos pela primeira vez durante o Carnaval 2025, quando surgiram em público. Desde então, a atriz não esconde a felicidade ao lado do amado. Recentemente, ela compartilhou registros de uma viagem romântica do casal, onde apareceram curtindo um passeio de barco em Búzios. "Nada cura mais que um bom sorriso", escreveu a artista na legenda de uma das imagens.



Esse é o primeiro relacionamento de Letícia Spiller desde o fim de seu namoro de sete anos com o músico uruguaio Pablo Vares, em novembro de 2023. Após a separação, a atriz teve um breve affair com o ex-BBB Nizam Hayek.