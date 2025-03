Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

20/03/2025

Rio - Ana Hickmann teve suas assinaturas falsificadas, conforme apontou uma nova perícia grafotécnica realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O laudo confirmou que as assinaturas atribuídas à apresentadora em um contrato bancário não são verdadeiras. De acordo com a defesa da comunicadora, o documento em questão foi firmado com o Banco do Brasil em setembro de 2022, envolvendo um valor de R$ 1.272.427,97.

A informação foi confirmada ao Dia, nesta quinta-feira (20), pela equipe jurídica da apresentadora, que ressaltou que a falsificação foi comprovada após a análise de 11 documentos autênticos da apresentadora, incluindo passaportes, título eleitoral, CNH e RG. Segundo os advogados, a decisão do TJSP em solicitar a perícia ocorreu diante de fortes indícios de fraude.



"É importante destacar que o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já confirmou a falsificação de outras 10 assinaturas em diferentes contratos", declarou a defesa de Ana Hickmann.



Além do contrato com o Banco do Brasil, investigações já comprovaram a falsidade de assinaturas da apresentadora em documentos relacionados ao Banco Itaú. No caso do Bradesco, a instituição financeira optou por suspender a cobrança contra a apresentadora após reconhecer a falsidade dos documentos.



Em um outro processo envolvendo o mesmo banco, o juiz determinou a suspensão de todas as ações judiciais envolvendo o Banco do Brasil até a conclusão definitiva da investigação. De forma semelhante, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender um processo relacionado ao Banco Safra até que haja uma decisão final sobre as falsificações.