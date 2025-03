Marcos Mion e Suzana Gullo - reprodução Instagram

Marcos Mion e Suzana Gulloreprodução Instagram

Publicado 20/03/2025 14:22 | Atualizado 20/03/2025 20:54

Rio - Marcos Mion e Suzana Gullo compartilharam um vídeo emocionante no Instagram na terça-feira (18) para celebrar os 20 anos de casamento. Sentados em um sofá, o casal revisitou momentos importantes da trajetória juntos, desde o início do relacionamento até o nascimento dos três filhos: Romeo, Donatella e Stefano.



Entre as memórias, Suzana também falou sobre a luta contra o câncer. No entanto, foi ao recordar a gestação de Donatella que o casal revelou um drama pouco conhecido do público. Antes de engravidar de Donatella, Suzana sofreu um aborto espontâneo e precisou passar por uma curetagem. Esse procedimento cirúrgico, segundo o Ministério da Saúde, é realizado para remover restos de placenta no útero após um aborto.A nova gestação trouxe momentos de incerteza e idas frequentes ao hospital. Suzana relatou que, em determinado momento, teve a sensação de que estava perdendo o bebê novamente. Ela entrou em contato com seu médico, que considerou a possibilidade de um novo aborto."Eu lembro que tava chorando muito. Todo mundo já sabia que eu ia ter que fazer a segunda curetagem. O médico entrou (na sala) e falou assim: 'Eu vou fazer um ultrassom pra ver mais ou menos como é que tá o feto, pra saber como que tem que ser a cirurgia'. E na hora que ele fez o ultrassom, o coração dela tava batendo. Nossa, que sensação, cara, que loucura! Ela é um milagre!", recordaram.Mesmo com o alívio ao ouvir os batimentos cardíacos da filha, o casal enfrentou mais desafios. Suzana perdeu todo o líquido amniótico, essencial para a proteção do bebê. Para evitar complicações, ela precisou permanecer deitada por seis meses, sem se levantar, se mexer ou ir ao banheiro. "Porque qualquer movimento ali poderia, do jeito que estava, delicado, poderia causar a tragédia que a gente estava tentando evitar", contaram.Mion destacou a força da esposa, a quem chamou de "leoa", por proteger a filha a qualquer custo. Suzana afirmou que queria muito ter Donatella, especialmente após a perda do primeiro bebê, Margherita, que também seria uma menina.O casal revelou que só contou essa história para a filha recentemente. Para eles, a energia e a vontade de viver de Donatella têm relação direta com os desafios que enfrentaram durante a gestação.