Déa Lúcia chora ao prestigiar estreia de 'Matilde', espetáculo idealizado por Paulo Gustavo Roberto Filho / Brazil News

Publicado 20/03/2025 11:59

Na noite desta quarta-feira (19), diversas personalidades prestigiaram a estreia de Matilde, espetáculo idealizado por Paulo Gustavo, que faleceu em 2021 devido a complicações da Covid-19. A peça, que chegou ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, emocionou a plateia, especialmente Déa Lúcia, mãe do humorista, que não conteve as lágrimas durante a apresentação.