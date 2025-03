Lua fez sua primeira aula de balé - Reprodução / Instagram

Lua fez sua primeira aula de baléReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 15:45

A influenciadora Viih Tube, de 24 anos, encantou os seguidores ao mostrar a primeira aula de balé da filha mais velha, Lua, de 1 ano e 11 meses. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira (19), a menina, que é fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer, de 35 anos, apareceu vestindo um collant rosa e se divertindo na ocasião.