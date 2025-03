Leticia Salles foi mordida por cinco cachorros em gravação - Reprodução/Instagram

Leticia Salles foi mordida por cinco cachorros em gravação Reprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 17:37

Rio - Leticia Salles precisou de atendimento médico, nesta quinta-feira (20), após ser mordida por cinco cachorros de rua durante uma gravação. A atriz de 30 anos usou as redes sociais para exibir as marcas do ataque.

"Eu simplesmente fui fazer uma gravação hoje correndo na praça de Araçatiba, aqui em Maricá. Do nada, cinco cachorros de rua enormes me atacaram e eu não consegui sair. Não sabia se parava para eles morderem ou corria e eles iam atrás de mim. Acabou que eu tive que parar na emergência pra tomar vacina antirrábica e fazer curativo", contou.

A artista brincou que imaginava outros tipos de riscos ao gravar em via pública. "O medo era ser assaltada na rua, agora ser mordida por cachorros na bunda e parar na emergência, eu não esperava", escreveu nos Stories.